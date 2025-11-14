Son Mühür - UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’yi Viktoria Plzen maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle cezalandırdı. Öte yandan, ırkçı pankart açan Plzen tarafına verilen ceza ise oldukça hafif kaldı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’ye Viktoria Plzen maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle toplam 78.500 Euro para cezası verdi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin bir sonraki Avrupa maçında deplasman tribününe bilet satmama cezası da uygulandı. Bu ceza iki yıl boyunca denetimli olacak ve ilk taşkınlıkta otomatik olarak yürürlüğe girecek.

Fenerbahçe'ye kesilen cezalar şu şekilde:

Takımın uygunsuz davranışı: 8.000 €

Stadyuma verilen zarar: 15.000 €

Meşale yakılması: 15.000 €

Sahaya madde atılması: 25.000 €

Ayrımcı davranışlar: 15.000 €

Toplam: 78.500 €

Plazen'e şaka gibi ceza