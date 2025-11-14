Son Mühür - UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’yi Viktoria Plzen maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle cezalandırdı. Öte yandan, ırkçı pankart açan Plzen tarafına verilen ceza ise oldukça hafif kaldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’ye Viktoria Plzen maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle toplam 78.500 Euro para cezası verdi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin bir sonraki Avrupa maçında deplasman tribününe bilet satmama cezası da uygulandı. Bu ceza iki yıl boyunca denetimli olacak ve ilk taşkınlıkta otomatik olarak yürürlüğe girecek.
Fenerbahçe'ye kesilen cezalar şu şekilde:
- Takımın uygunsuz davranışı: 8.000 €
- Stadyuma verilen zarar: 15.000 €
- Meşale yakılması: 15.000 €
- Sahaya madde atılması: 25.000 €
- Ayrımcı davranışlar: 15.000 €
- Toplam: 78.500 €
Plazen'e şaka gibi ceza
Maçta en çok konuşulan olay ise Plzen tribünlerinde açılan ırkçı pankart oldu. Taraftarlar, asker görseli içeren ve Çekçe “Türklerle savaş olmalı” yazan bir pankart sergiledi. UEFA, pankartı ırkçı ve ayrımcı bulsa da sadece 15.000 Euro para cezası verdi. Ayrıca, bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir bölümünün kapatılması cezası uygulandı. Bu ceza, Fenerbahçe’ye kesilen cezanın yaklaşık beşte biri seviyesinde kaldı.
Fenerbahçe'ye dev ceza
UEFA’nın iki takım arasında uyguladığı ceza farkı, sosyal medyada ve spor kamuoyunda tartışmalara yol açtı; özellikle Plzen’in ırkçı eylemlerine verilen cezanın “çok hafif” olduğu yönündeki görüşler öne çıktı. Fenerbahçe ise karara itiraz etmeyi değerlendiriyor.