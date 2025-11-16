Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor mücadelesi öncesinde hazırlıklarına hız verdi. Günün ikinci antrenmanı BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, takımı hem fiziksel olarak güçlendirmeye hem de maç planlamasına hazırlamaya yönelik olarak organize edildi.

Antrenmandan detaylar: Kondisyon ve taktik çalışmaları ön plandaydı

Isınma koşularıyla başlayan akşam idmanı, kısa süreli tempolu koşular ve pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından takım iki gruba ayrılarak ayak tenisi maçları yaptı. Keyifli anlara sahne olan bu bölümün ardından antrenman tamamlandı.

Teknik ekibin özellikle takım içi koordinasyon, hızlı pas trafiği ve oyun kurulumuna yönelik detayları test ettiği görüldü.

Üç oyuncu takımdan ayrı kaldı

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan oyuncular idmana katılamadı. Tedavileri süren:

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Necip Uysal

Rafa Silva

takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Bu oyuncuların Samsunspor maçı kadrosunda yer alıp almayacağı sağlık ekibinin yapacağı son değerlendirmeye göre netlik kazanacak.

Samsunspor hazırlıkları devam edecek

Beşiktaş, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takım içi motivasyonu artırmaya çalıştığı öğrenildi.

