La Liga’nın 7. haftası, Madrid derbisine sahne oldu. Metropolitano Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid, ezeli rakibi Real Madrid’i 5-2’lik skorla farklı mağlup etti.

Ev sahibi Atletico Madrid, taraftarı önünde üstün bir oyun sergileyerek sahadan üç puanla ayrıldı. Atletico’nun gollerini 14. dakikada Robin Le Normand, ilk yarının uzatma dakikalarında Alexander Sörloth, 51. dakikada penaltıdan ve 63. dakikada Julian Alvarez, maçın son anlarında ise Antoine Griezmann kaydetti.

ARDA GÜLER’DEN 1 GOL 1 ASİST

Real Madrid'in gollerini, 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada Arda Güler attı. Milli oyuncu Arda Güler, Mbappe’nin golünde de asisti yapan isim olurken, maçın 59. dakikasında oyundan alındı. Güler böylece bu sezonki gol sayısını 3’e çıkardı.

REAL İLK KEZ KAYBETTİ, ATLETİCO ÇIKIŞTA

Bu sonuçla Real Madrid, ligde ilk mağlubiyetini alırken 18 puanda kaldı. Üçüncü galibiyetini alan Atletico Madrid ise puanını 12’ye yükseltti ve moral depoladı.