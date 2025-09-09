İtalyan kökenli Alman teknik adamın, herhangi bir aksilik olmazsa bu akşam saat 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Anlaşma Almanya'da Tamamlandı

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco ile olan anlaşmayı sonuçlandırmak için Almanya'ya gitti. İmzaların Almanya'da atıldığı ve başarılı teknik adamın da bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek olan Tedesco'nun resmî sözleşmeyi yarın imzalaması bekleniyor.

Domenico Tedesco Kimdir?

12 Eylül 1985 doğumlu Domenico Tedesco, son olarak Belçika milli takımının baş antrenörlüğünü yaptı. Futbol dünyasında adını 2017 yılında Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü üstlenerek duyuran Tedesco, ilk sezonunda takımı Bundesliga'da ikinci sıraya taşıma başarısı göstermişti.