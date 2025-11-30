Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklar sürerken, savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu. Geçen sezon ara transfer döneminde takıma katılan Slovak futbolcu, takımın artık daha öz güvenli bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe’de Mutlu ve Motive

Skriniar, “Ocak ayında bir yılımı dolduracağım. İlk geldiğim günden beri kendimi çok iyi hissettim. Taraftar ve takım arkadaşlarımla çok iyi bir bağ kurdum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Tedesco-Mourinho Kıyaslaması

Geçmişte Domenico Tedesco ve Jose Mourinho ile çalıştığını hatırlatan Skriniar, “İkisi de harika teknik direktörler ve karakter olarak iyi insanlar. Mourinho, oyunun efsanelerinden biri. Tedesco ise detaylara daha çok önem veriyor ve çalışmaktan mutluyum, bize büyük katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Derbide Gözü Osimhen ve Icardi’de

Skriniar, Galatasaray derbisiyle ilgili de açıklama yaparak, “Daha öz güvenli bir takım olduk ve ben Osimhen ile Icardi’yi durdurabileceğime inanıyorum” dedi.