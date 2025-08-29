Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bu karar, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

Özellikle Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenmenin ardından alınan karar, yabancı medyanın manşetlerine taşındı.

İtalyan Basını: “Fenerbahçe Mourinho’yu kovdu”

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, ayrılığı “Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu kovdu. Benfica’ya karşı alınan mağlubiyet Special One’a pahalıya mal oldu” başlığıyla duyurdu.

Bir diğer İtalyan kaynağı Corriere dello Sport ise, “Fenerbahçe, Mourinho’yu kovdu. Şampiyonlar Ligi play-off’unda elenen Türk kulübünün sürpriz hamlesi” ifadelerini kullandı.

Fransız basını: “Şampiyonlar Ligi elenmesi sonrası ayrılık”

Fransa’nın prestijli spor gazetesi L’Equipe, “Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off’unda elendikten sonra Jose Mourinho’yu kovdu” diyerek gelişmeyi duyurdu. Fransız basını, Mourinho’nun ayrılığını doğrudan Avrupa sahnesindeki başarısızlığa bağladı.

İngiliz basını: “Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor”

İngiltere’nin önde gelen medya kuruluşlarından BBC, haberi “Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nden elendikten sonra Fenerbahçe’den ayrılıyor” başlığıyla paylaştı. BBC, ayrılığı kısa ve net bir dille okuyucularına aktardı.

Portekiz basını: “Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılıyor”

Mourinho’nun vatandaşı olduğu Portekiz’de de gelişme geniş yer buldu. A Bola, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılıyor” başlığını kullanarak haberi okuyucularına sundu.

İspanyol basını: "Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu kovdu"

İspanya basınında da ayrılık ses getirdi. Marca, “Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu kovdu. Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasının ardından saatler sonra yaptığı açıklamada, durumu duyurdu” ifadelerini kullandı.

Mundo Deportivo ise ayrılığın mali boyutuna dikkat çekti: “Mou’nun alacağı büyük tazminat ve Fenerbahçe’nin onu görevden almasına neden olan şey: Portekizli teknik direktör, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’ya elenmesinin ardından cuma günü görevden alındı.”