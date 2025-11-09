Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma saat 20.00’de başlarken, hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Yardımcı hakemler Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak görev alırken, VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay yer aldı.

Fenerbahçe’nin ilk 11’i ve Kayserispor kadrosu

Sarı-lacivertliler sahaya Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem ve Talisca on biriyle çıktı. Kayserispor ise Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso ve Onughka kadrosuyla mücadele etti.

İlk yarıda Fenerbahçe hızlı başladı

Dakikalar 38’i gösterdiğinde Fenerbahçe, Asensio’nun şık golüyle öne geçti. 40. dakikada Fred’in sağ kanattan yaptığı ortada Nene topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda gol yağmuru

İkinci yarının başında Nelson Semedo sarı kart gördü. 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında Nene bir kez daha fileleri havalandırdı ve farkı üçe çıkardı. 53. dakikada Kayserispor’un Miguel Cardoso’dan gelen asistinde Onughka topu ağlara yollayarak farkı ikiye indirdi.

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle Fenerbahçe tekrar üç farkla öne geçti. 75. dakikada Onughka bir kez daha sahneye çıkarak Kayserispor’un farkı ikiye indiren golünü kaydetti.

Maç sonu ve değişiklikler

Fenerbahçe, 68. dakikada Mert Müldür’ü oyuna alırken, Nelson Semedo saha dışına çıktı. 85. dakikada Edson Alvarez ve Levent Mercan yerini Bartuğ Elmaz ve Archie Brown’a bıraktı. Kayserispor’da ise son değişiklikler 79. ve 86. dakikalarda yapıldı.

Fenerbahçe evinde 4-2’lik galibiyetle ayrıldı

Mücadele, Fenerbahçe’nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-lacivertliler sahadan üç puanla ayrılırken, Kayserispor ligde puan kaybını sürdürdü.