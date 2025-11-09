Son Mühür- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’de Kocaelispor’a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının sahadaki tutumunu eleştirerek maçın öneminin yeterince kavranmadığını vurguladı.

Oyuncular maçı ciddiye almadı

Buruk, “Bazen oyuncularımız maçları gerektiği gibi önemsemiyor. Maalesef bugün sahada bunu net şekilde gördük. Elbette bu durum teknik ekibin sorumluluğu da. Oyuncuların en iyi şekilde maça hazırlanmasını sağlamak bizim görevimiz. Dünkü antrenmanda oldukça istekliydiler, ancak bugün sahada o enerjiyi göremedik.” ifadelerini kullandı.

Hücumda verimlilik sorunu

Maçın genel değerlendirmesini de yapan Buruk, hücumdaki sıkıntılara dikkat çekti. “Rakibimizin maça istekli başlamasını kabul etmek gerekiyor. Deplasman olmasına rağmen Kocaelispor, taraftarının da desteğiyle oyuna agresif başladı.

Biz ise top rakipteyken aynı baskıyı gösteremedik. Son iki maçta yaşadığımız en büyük sorunlardan biri hücum üretkenliğimiz. Bugün, kalitemize göre daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi. Top kayıpları ve yanlış tercihlerle oyunu doğru okuyamadık.” dedi.

Kötü günümüzdü

Savunmada basit bir gol yediklerini belirten Buruk, “Gol bireysel bir yetenek sonucu geldi. Bizde daha fazla bireysel yetenek var ve bu kötü günümüzde ortaya çıktı. Teknik ekip olarak da, oyuncular olarak da iyi performans sergileyemedik. Bu anlamda üzgünüz.” açıklamasını yaptı.

Konsantrasyon zorluğu

Son olarak Buruk, yoğun maç programına da değinerek, “Üst üste altı maç oynadık. Avrupa maçlarının ardından konsantrasyonu sağlamak zor oluyor. Tatil öncesi milli takıma gidecek oyuncular da var. Bu nedenle daha iyi performans göstermeliydik. Bugün kazanmayı hak etmedik, rakibimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.