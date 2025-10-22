Fenerbahçe eski Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya kaldı. Olay, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşandı.

Derbi sonrası gerilim mahkemeye taşındı

19 Mayıs 2024’te oynanan Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşması, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, sonrasında yaşanan olaylarla da gündeme gelmişti. Derbi sonrası Fenerbahçe teknik ekibi, futbolcuları ve yöneticilerinin galibiyet kutlaması için sahaya girmesiyle tribünlerde gerginlik yaşandı.

Bu süreçte Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki’nin, Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan’a hakaret içeren sözler sarf ettiği iddia edildi. Yazgan’ın avukatının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından yürütüldü.

Savcıdan “alenen hakaret” değerlendirmesi

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, savcı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Mütalaada, Selahattin Baki’nin “herkesin duyabileceği şekilde” hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve bu nedenle “alenen hakaret” suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.

Savcı, sanığın 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı cezalandırma istedi

Müşteki Eray Yazgan’ın avukatı Serdar Mermut, savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek, “Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Ancak savunma hakkını kullanmak için süre talep eden Mermut’un isteği mahkeme tarafından kabul edildi.

Mahkeme, müşteki avukatına ek süre tanıyarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.