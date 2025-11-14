Süper Lig’de elde ettiği başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe, ikinci yarıda kadro derinliğini artırmak için transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Teknik direktör Tedesco’nun listesinin zirvesinde Barcelona’nın ünlü golcüsü Robert Lewandowski bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim, Polonyalı yıldızın menajeriyle ilk teması kurarak transfer koşullarını öğrenmeye çalıştı. Bu sezon La Liga’da 9 maçta 7 gol kaydeden Lewandowski’nin Barcelona ile sözleşmesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun tüm seçenekleri değerlendirdiği, Fenerbahçe’nin ise şartlar oluştuğunda transferi gerçekleştirmeye hazır olduğu bildirildi.

Fenerbahçe’nin radarındaki bir diğer isim, Barcelona’nın 29 yaşındaki stoperi Andreas Christensen. Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Danimarkalı oyuncu, ayrılığa sıcak bakıyor. Barcelona’da sadece 10 maçta toplam 342 dakika süre alan Christensen’in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında resmi teklifi yapmayı planlıyor. Hem tecrübesi hem de oyun liderliğiyle öne çıkan Christensen, Fenerbahçe’nin savunma hattını güçlendirme hedefinde öncelikli konumda bulunuyor.

