Son Mühür- Şampiyonlar Ligi ilk maçında Einchtrat Frankfurt deplasmanında aldığı skorla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, hafta sonu Alnaya karşısında sergilediği oyunla da Liverpool maçı öncesi endişe yaratmıştı.

Avrupa sahnesinde bambaşka bir kimliğe bürünen Galatasaray, bu yıl 1 milyar avronun üzerinde transfere para ayıran güçlü rakibi Liverpool'u Osimhen'in penaltıdan attığı golle mağlup etmeyi başardı.

Seyirciye özel övgü...



Galatasaray'ın aldığı skor ve sergilediği oyun dünya spor medyasının gündemindeydi. 52 bin seyircinin karşılaşmanın her anında verdiği desteğe özel bölüm ayıran dünya medyasından öne çıkan detaylar şöyle.

DAILY MAIL

"Liverpool için kırmızı alarm. İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılılar Galatasaray'a kaybetti."

A BOLA

"Liverpool İstanbul'da diz çöktü."



BBC

"İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı."

MIRROR

"Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı."



AL JAZEERA

"Galatasaray, sağır eden Şampiyonlar Ligi kapışmasında Liverpool'u 1-0 yendi."

MARCA

"Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti."