Son Mühür- Avustralya Açık'ta yarı final kapışması tenis tarihine geçecek bir yarı finale sahne oldu.

Raketlerin efendisi lakaplı Sırp raket Novak Dojovic yarı finalde Dünya iki numarası Jannik Skinner'le karşı karşıya geldi.

Dört saati aşan mücadelede setlerde 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Djokovic muhteşem bir geri dönüşle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

En yaşlı finalist...



İlk seti 3-6 kaybeden Djokovic ikinci sete 6-3 alarak setlerde eşitliği sağladı. Skinner'in ağır bastığı üçüncü seti 4-6 kaybeden Djokovic, dördüncü ve beşinci seti 6-4'lük skorlarla kazanarak 38 yaşında finale çıkan en yaşlı raket oldu.

Djokovic 25'inci Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmak için pazar günü finalde Dünya bir numarası İspanyol Carlos Alcaraz'la karşılaşacak.

