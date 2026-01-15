Son Mühür - Fenerbahçe, N'Golo Kanté transferinde kritik aşamaya geldi. Kulüp yetkililerinin 16 Ocak’ta Abu Dabi’ye hareket edeceği ve görüşmelerin artık imza sürecine yaklaştığı iddia edildi.

Paylaşılan bilgilere göre, Fenerbahçe’den Ertan Torunoğulları, sportif direktör Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi’nin 16 Ocak’ta saat 00.55’te Abu Dabi’ye hareket edeceği bildirildi. Heyetin, transferi tamamlamak amacıyla görüşmeler gerçekleştireceği aktarıldı. Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak’ta saat 06.35’te İstanbul’a dönmesi planlanıyor. Yönetimin, dönüşün ardından aynı gün saat 09.30’da İstanbul’dan Antalya’ya geçerek maç programına katılacağı belirtildi.

Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe’nin, Fransız yıldız N’Golo Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi. Önceki Dubai görüşmelerinde Kanté ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve heyetin Türkiye’ye geri döndüğü de hatırlatıldı.

