Son Mühür- Olay, 23 Ekim akşamı Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde gerçekleştirilen rutin trafik uygulaması sırasında meydana geldi. Trafik ekipleri, Mahmutoğlu’nun kullandığı 34 KJN 214 plakalı aracı kontrol noktasında durdurdu.

1,15 promil alkollü çıktı

Yapılan alkol testinde Melih Mahmutoğlu’nun 1,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine sporcu, gerekli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Mahmutoğlu’na idari para cezası uygulandı. Ayrıca ehliyetine geçici olarak el konulurken, kullandığı araç da belirli bir süreliğine trafikten men edildi.

Kulüpten henüz açıklama yok

Olayın ardından Fenerbahçe Kulübü veya Melih Mahmutoğlu’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.