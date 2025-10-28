Son Mühür - Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-0’lık net bir galibiyetle tamamladı.

Fenerbahçe’nin gollerini 5. ve 21. dakikalarda En Nesyri, 81. ve 88. dakikalarda ise Talisca attı. Gaziantep FK’de Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Tedesco'dan futbolculara müjde