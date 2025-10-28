Son Mühür - Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk oldu. Gaziantep Büyükşehir Stadı’nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-0’lık net bir galibiyetle tamamladı.
Gaziantep FK'yı devirdiler
Fenerbahçe’nin gollerini 5. ve 21. dakikalarda En Nesyri, 81. ve 88. dakikalarda ise Talisca attı. Gaziantep FK’de Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Tedesco'dan futbolculara müjde
Maçın bitiminde futbolcularını saha ortasında toplayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco kısa bir konuşma yaptı. Tedesco’nun konuşmasında “2 days off” (2 gün izin) ifadesini kullandığı duyulurken, bu sözler takımda büyük sevinç ve alkışla karşılandı.
Kaynak: Haber Merkezi