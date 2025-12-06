Son Mühür - Portekiz Süper Ligi’nin 13. haftasında Estadio da Luz’da oynanan Benfica–Sporting Lizbon derbisi 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Sporting 12. dakikada Pedro Gonçalves ile öne geçerken, Benfica 27. dakikada Heorhiy Sudakov’un golüyle skoru dengeledi.

10 kişi kaldılar

Karşılaşmanın son anlarında Benfica’dan Gianluca Prestianni, 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını bir kişi eksiltti. İkinci yarıda her iki ekip de üstünlük golünü üretemeyince mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Portekiz Ligi'nde son durum

Bu sonuçla Sporting Lizbon puanını 32’ye çıkarırken, Benfica 29 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Benfica deplasmanda Moreirense’e konuk olacak, Sporting Lizbon ise evinde AVS’yi misafir edecek.