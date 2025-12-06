Son Mühür - Eyüpsporlu Kerem Demirbay, Galatasaray’ın Samsunspor’u mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Maç sonrası yaptığı “Şükür yendik” açıklaması gündem olurken, “Galatasaray özlenmez mi?” ifadesi de büyük ilgi gördü.
Eyüpspor’da oynayan ve geçen sezon Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, dün akşamki Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etti.
''Şükür yendik''
Demirbay, maç sonrası “Kerem, nasıl buldun maçı?” sorusuna “Şükür yendik” diyerek yanıt verdi. Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken, Eyüpspor forması giyen bir oyuncunun Galatasaray’ın galibiyetine sevinmesi bazı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu.
''Özlenmez mi?''
Kerem’e yöneltilen bir diğer soru “Galatasaray’ı özledin mi?” oldu. Demirbay ise buna “Galatasaray özlenmez mi?” şeklinde karşılık verdi. Eski kulübüne duyduğu bağlılığı açıkça ortaya koyan bu ifadeler, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.