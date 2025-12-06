Eyüpspor’da oynayan ve geçen sezon Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, dün akşamki Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Demirbay, maç sonrası “Kerem, nasıl buldun maçı?” sorusuna “Şükür yendik” diyerek yanıt verdi. Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken, Eyüpspor forması giyen bir oyuncunun Galatasaray’ın galibiyetine sevinmesi bazı taraftarlar tarafından eleştiri konusu oldu.

''Özlenmez mi?''

Kerem’e yöneltilen bir diğer soru “Galatasaray’ı özledin mi?” oldu. Demirbay ise buna “Galatasaray özlenmez mi?” şeklinde karşılık verdi. Eski kulübüne duyduğu bağlılığı açıkça ortaya koyan bu ifadeler, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.