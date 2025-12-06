AB’nin Giriş/Çıkış Sistemi (EES) 12 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Schengen’e giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcular, artık pasaport damgası yerine biyometrik veri kaydı veriyor. Sistemin 2026 Nisan’ına kadar tamamen işler hale gelmesi planlanırken, teknik sorunlar nedeniyle bazı sınır kapılarında gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

Vizesiz ülkelerden gelecek turistlere yönelik ETIAS seyahat izni, 2025’te devreye girmesi beklenirken 2026 sonuna ertelendi. Ücreti 20 euro olacak bu izin, 180 gün içinde 90 güne kadar kalış hakkı sağlayacak. Birleşik Krallık’ın ETA sistemi ise 2026 Şubat’ında yürürlüğe girecek ve vizesiz giriş hakkına sahip 85 ülke vatandaşının yolculuk öncesi dijital onay almasını zorunlu kılacak.

Yüzde 40 arttı

Yükselen enflasyon, artan turist vergileri ve Airbnb kısıtlamaları, birçok şehirde konaklama maliyetlerini artırdı. Paris ve Barselona kısa süreli kiralamalara sınırlama getirirken; İzlanda, İspanya, Norveç ve İngiltere’de gecelik turist vergileri yükseltildi. Kayak merkezlerinde ise enerji giderlerindeki artış nedeniyle lift ücretleri 2021’e kıyasla yüzde 40’a kadar tırmandı.