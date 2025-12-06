Son Mühür - Avrupa, 2025’le birlikte hem sınır kontrollerinde hem de turizm politikalarında kapsamlı düzenlemeler uygulamaya koydu. AB’nin dijitalleşen sınır altyapısı, yükselen turist vergileri ve uygunsuz turist davranışlarına yönelik yeni yaptırımlar, seyahat edenler üzerinde doğrudan etkisini göstermeye başladı.
AB’nin Giriş/Çıkış Sistemi (EES) uygulanmaya başlandı
AB’nin Giriş/Çıkış Sistemi (EES) 12 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Schengen’e giriş yapan AB vatandaşı olmayan yolcular, artık pasaport damgası yerine biyometrik veri kaydı veriyor. Sistemin 2026 Nisan’ına kadar tamamen işler hale gelmesi planlanırken, teknik sorunlar nedeniyle bazı sınır kapılarında gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.
2026'ya ertelendi
Vizesiz ülkelerden gelecek turistlere yönelik ETIAS seyahat izni, 2025’te devreye girmesi beklenirken 2026 sonuna ertelendi. Ücreti 20 euro olacak bu izin, 180 gün içinde 90 güne kadar kalış hakkı sağlayacak. Birleşik Krallık’ın ETA sistemi ise 2026 Şubat’ında yürürlüğe girecek ve vizesiz giriş hakkına sahip 85 ülke vatandaşının yolculuk öncesi dijital onay almasını zorunlu kılacak.
Yüzde 40 arttı
Yükselen enflasyon, artan turist vergileri ve Airbnb kısıtlamaları, birçok şehirde konaklama maliyetlerini artırdı. Paris ve Barselona kısa süreli kiralamalara sınırlama getirirken; İzlanda, İspanya, Norveç ve İngiltere’de gecelik turist vergileri yükseltildi. Kayak merkezlerinde ise enerji giderlerindeki artış nedeniyle lift ücretleri 2021’e kıyasla yüzde 40’a kadar tırmandı.
Avrupa’daki şehirler, uygunsuz turist davranışlarına karşı daha katı kurallar hayata geçiriyor:
- San Sebastián plajlarda sigarayı yasakladı.
- Portekiz’in Albufeira kentinde yarı çıplak dolaşan turistlere ceza kesilecek.
- İspanya’nın Palma limanında parti tekneleri yasaklandı.
- Fransa’da uçakta kuralları ihlal eden yolculara 20 bin euroya kadar ceza ve uçuş yasağı getirildi.