Son Mühür - Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte fikstür netleşti. C Grubu’nun ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 23–25 Aralık tarihlerinde Kadıköy’de oynanacak derbi öncesi her iki takımda da çeşitli sebeplerle sahada olamayacak oyuncular bulunuyor. Fenerbahçe’de 4, Beşiktaş’ta ise 2 futbolcunun maçta görev yapamayacağı açıklandı.

Fenerbahçe’de Faslı Youssef En-Nesyri ile Malili Dorgeles Nene, Afrika Kupası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray’la oynanan ZTK maçının ardından tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırılmış ve 3 maç men cezası almıştı; Brezilyalı oyuncu bu nedenle kadroda yer alamayacak. Mert Hakan Yandaş’ın da geçen sezonki Galatasaray kupa derbisinden kalan cezası bulunuyor. Ayrıca tecrübeli futbolcu, 5 Aralık’ta bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Mert Hakan, kırmızı kart cezası ya da soruşturma sürecinde doğabilecek yaptırımlarla birlikte Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamayacak. Grup aşamasındaki ilk karşılaşmalar 23–24–25 Aralık’ta, son müsabakalar ise 3–4–5 Mart tarihlerinde oynanacak.

Beşiktaş'taki eksikler