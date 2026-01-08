Fenerbahçe, Avrupa futbolunun dikkat çeken orta saha oyuncularından Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katarak kulüp tarihinin en pahalı transferine imza attı. Sarı-lacivertliler, Lazio forması giyen 26 yaşındaki futbolcu için rekor bir bedeli gözden çıkardı.

Rekor bonservis: 28 milyon Euro

Fenerbahçe yönetimi, bu transfer için Lazio’ya 26 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro performans bonusu olmak üzere toplam 28 milyon Euro ödeyecek. Bu rakamla birlikte Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu unvanının yeni sahibi olacak.

Kulüp rekorunu devralıyor

Matteo Guendouzi, bu transferle birlikte daha önce 22,5 milyon Euro ile rekoru elinde bulunduran Kerem Aktürkoğlu’nu geride bırakarak, Fenerbahçe’nin bonservis rekorunu resmen kıracak. Sarı-lacivertli camia, bu hamleyi kulüp tarihinin en iddialı yatırımlarından biri olarak değerlendiriyor.

İstanbul yolculuğu başlıyor

Lazio’daki takım arkadaşlarıyla vedalaşan yıldız futbolcunun, 8 Ocak Perşembe günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Guendouzi’yi taşıyan uçağın, Sabiha Gökçen Havalimanı’na saat 13.00 civarında iniş yapacağı bildirildi.

Hedef Süper Kupa finali

Fenerbahçe yönetimi, transferin resmi işlemlerini hızla tamamlayarak Guendouzi’yi 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Teknik ekibin, yıldız orta saha oyuncusunu derbi öncesi kısa sürede takıma adapte etmeye çalışacağı öğrenildi.