Yarı final maçı 26 Mart’ta oynanacak ve statü gereği tek maç eleme usulü geçerli olacak. Grup ikincisi olarak turnuvaya katılan Türkiye, ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak. Play-off mücadelesi futbol severler tarafından yakından takip ediliyor ve final yolunun netleşmesi bekleniyor.

Kazanan takımlar direkt olarak final aşamasına yükselirken, Türkiye Romanya’yı mağlup ederse finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-off finali ise 31 Mart tarihinde ve deplasmanda oynanacak. Bu maçlar sonucu, başarılı olan ekipler 2026 Dünya Kupası’na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Play-Off Finalinde Türkiye'nin Rakibi Kim Olacak?

Türkiye, Romanya’yı mağlup ederse finalde Slovakya-Kosova maçının kazananı ile karşılaşacak. Final mücadelesi de tek maç üzerinden gerçekleştirilecek. Finale kalan takım ise Dünya Kupası bileti için son şansını kullanacak. Türk Milli Takımı'nın olası rakibi ve final eşleşmesinin önemi, turnuvanın en kritik anlarından biri olarak öne çıkıyor.

Final Maçı Nerede Oynanacak?

Türkiye Romanya karşısında galip gelirse final maçını deplasmanda oynayacak. Slovakya veya Kosova’dan hangisi kazanırsa, Türkiye o ekibin sahasında mücadele edecek. Ev sahipliği kura çekiminde belirlendi ve finalde saha avantajı rakip takımda olacak. Bu karşılaşma Dünya Kupası yolundaki son adımı oluşturuyor.

2026 Dünya Kupası Play-Off Takvimi

Avrupa Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart’ta, final ise 31 Mart’ta oynanacak. Elemeler boyunca toplam 16 takım mücadele ediyor. Türkiye’nin play-off süreci, FIFA tarafından açıklanan takvime bağlı olarak ilerliyor. Yarı final ve final maçlarının ardından dört takım Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.