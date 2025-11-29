Trendyol Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler son yıllarda ezeli rakibine karşı skor üretmekte zorluk yaşarken, son 10 yılda yapılan 20 derbide 14 gol kaydetti. Kanarya 10 lig maçında ise sessiz kaldı.

Derbide yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor

Bu müsabakalarda yabancı futbolcuların skora katkısı dikkat çekiyor. Söz konusu dönemde taraflar 5'er galibiyet alırken, 10 müsabakada eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 14 golün 12'sini ise yabancı futbolcular kaydetti. Sarı-lacivertlilerin son galibiyetini aldığı maçta gol Çağlar Söyüncü'den gelirken, Serdar Dursun da 10 Nisan 2022'de alınan galibiyette takımının 2. golünü atmıştı.

Türkiye Kupası'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin tek golü Sebastian Szymanski'den geldi

Yabancı futbolcularda ise Robin van Persie (2), Diego, Josef de Souza, Mathieu Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Max Kruse, Mesut Özil, Crespo, Miha Zajc ve Edin Dzeko derbilerde gol sevinci yaşayan yabancı futbolcular oldu. Ezeli rakipler arasında geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nda oynanan maçta da Fenerbahçe'nin tek golü Sebastian Szymanski'den gelmişti.