Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague’in son şampiyonu Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kadrosundaki önemli isimlerden Amerikalı oyun kurucu ve forvet Brandon Boston’dan gelen haberle sarsıldı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Boston’ın sol ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı birinci derece yaralanma yaşadığı belirtildi. Yaşanan bu sakatlık, oyuncunun bir süre takımdan uzak kalacağı anlamına geliyor.

Zalgiris Kaunas maçında talihsiz anlar

Sarı-lacivertli kulübün kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, sakatlık olayı geçtiğimiz hafta 3 Ekim Cuma günü yaşandı. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile oynadığı zorlu karşılaşma sırasında Brandon Boston, sol ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın ardından hemen tedavi sürecine alınan sporcu, Türkiye'ye dönüşünde detaylı sağlık kontrollerinden geçti.

Kulüpten geçmiş olsun mesajı ve tedavi süreci

Tecrübeli oyuncunun durumu, İstanbul’da bulunan Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen kontroller neticesinde netlik kazandı. Sağlık heyetinin yaptığı incelemeler sonucunda, yıldız oyuncunun sol ayak bileği bağlarında burkulma sonucu oluşan birinci derece yaralanma tespit edildi. Bu teşhis, genellikle iyileşme sürecinin kısa olmasına işaret etse de, Boston'ın takıma dönüş süresi yapılacak fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarına bağlı olacak. Fenerbahçe Beko Kulübü, yayımladığı mesajda, "Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede iyileşerek takımımıza katılmasını temenni ediyoruz," ifadelerine yer verdi. Bu sakatlık, yoğun maç trafiğine giren ve ligin başından itibaren istikrar arayışında olan sarı-lacivertliler için kritik bir dönemde kadro derinliği açısından sorun yaratabilir. Boston’ın yokluğunda takımın oyun kurucu ve kısa forvet rotasyonunda oluşan boşluğun nasıl doldurulacağı, teknik ekibin önündeki en önemli gündem maddesi olacak.