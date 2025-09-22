Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or, 2025 yılında da sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. 69. kez düzenlenecek ödül töreni, 22 Eylül Pazartesi günü Paris’teki Theatre du Châtelet’de gerçekleştirilecek.

Oylama sistemi üç kritere dayanıyor

Ballon d’Or’da kazanan isim, bireysel performans, takım başarısı ve kariyer kriterlerine göre belirleniyor. Erkekler kategorisinde 100, kadınlar kategorisinde ise 50 spor gazetecisinden oluşan jüri, her ödül için en iyi 10 oyuncusunu seçiyor. Oyların puanlandırılması sonucu kazanan isim açıklanıyor.

Paris’te dokuz PSG’li aday

Paris’te düzenlenecek törende, 30 kişilik aday listesinde dünya futbolunun en büyük yıldızları yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Manchester City’nin genç yıldızı Rodri, sakatlığı nedeniyle bu yıl listede bulunmuyor. Real Madrid’in yıldızları Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Paris Saint-Germain’den tam dokuz futbolcunun aday listesine girmesi dikkat çekiyor. Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal ise bu yılın favorileri arasında yer alıyor. Yamal, ödülü kazanması halinde 19 yaşında bu başarıya ulaşan Ronaldo’nun rekorunu kırarak en genç Ballon d’Or sahibi olacak.

Kenan Yıldız Kopa Trophy listesinde

Juventus forması giyen ve A Milli Takım’da yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy’nin 10 kişilik aday listesinde yer aldı. Geçtiğimiz yıl Arda Güler’in aday gösterildiği bu prestijli ödülde Lamine Yamal, Désiré Doué, João Neves ve Pau Cubarsí gibi genç yıldızlar da dikkat çekiyor.

Ballon d’Or 2025 aday listesi

Ousmane Dembélé (PSG – Fransa), Gianluigi Donnarumma (PSG – İtalya), Jude Bellingham (Real Madrid – İngiltere), Désiré Doué (PSG – Fransa), Denzel Dumfries (Internazionale – Hollanda), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund – Gine), Erling Haaland (Manchester City – Norveç), Viktor Gyökeres (Arsenal – İsveç), Achraf Hakimi (PSG – Fas), Harry Kane (Bayern Münih – İngiltere), Khvicha Kvaratskhelia (PSG – Gürcistan), Robert Lewandowski (Barcelona – Polonya), Alexis Mac Allister (Liverpool – Arjantin), Lautaro Martinez (Internazionale – Arjantin), Scott McTominay (Napoli – İskoçya), Kylian Mbappé (Real Madrid – Fransa), Nuno Mendes (PSG – Portekiz), Joao Neves (PSG – Portekiz), Pedri (Barcelona – İspanya), Cole Palmer (Chelsea – İngiltere), Michael Olise (Bayern Münih – Fransa), Raphinha (Barcelona – Brezilya), Declan Rice (Arsenal – İngiltere), Fabián Ruiz (PSG – İspanya), Lamine Yamal (Barcelona – İspanya), Florian Wirtz (Liverpool – Almanya), Vitinha (PSG – Portekiz), Vinícius Júnior (Real Madrid – Brezilya), Virgil van Dijk (Liverpool – Hollanda), Mohamed Salah (Liverpool – Mısır).

Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

France Football tarafından düzenlenen ve futbolun en iyilerinin belirlendiği ödül töreni, 22 Eylül Pazar akşamı saat 22.00’de Tivibu Spor 1 kanalında canlı yayınlanacak. Büyük organizasyon ayrıca Tivibu Spor’un YouTube kanalından da şifresiz olarak izlenebilecek.