Son Mühür - Süper Lig’in köklü ekiplerinden Fenerbahçe, uzun süredir merak konusu olan teknik direktör sorununu çözme aşamasına geldi. Sarı-lacivertli yönetim, gündemde olan Domenico Tedesco ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Tedesco ile görüşmelerde son aşamaya gelindi

İtalyan çalıştırıcıyla yürütülen görüşmelerde önemli mesafe kat eden Fenerbahçe yönetimi, kalan küçük detayların netleşmesinin ardından resmi açıklamayı yapmayı planlıyor. Kulüp yetkilileri, Tedesco’nun kısa süre içinde resmen takımın başına geçmesini bekliyor.

Gökhan gönül sürprizi

Yeni teknik ekibin kadrosunda sürpriz bir isim de yer alacak. Yönetim, Tedesco’nun yanında Fenerbahçe camiasını iyi tanıyan bir isim olarak eski futbolcu Gökhan Gönül’ü yardımcı antrenör olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Bu hamle, sarı-lacivertli takımın yeni yapılanma sürecinde tecrübeli isimlerden faydalanma stratejisi olarak değerlendiriliyor.