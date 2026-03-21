Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası, U20 Grekoromen Güreş Milli Takımımızın büyük zaferine sahne oldu. Budapeşte’de mindere çıkan ay-yıldızlı sporcularımız, sergiledikleri üstün performansla organizasyonu takım halinde şampiyon tamamlayarak göğsümüzü kabarttı.

Milli takımımız turnuva boyunca toplamda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına yerleşti. Bu anlamlı başarıyı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinden takip etti. Genç yeteneklerin heyecanına ortak olan Akgül, dereceye giren pehlivanlara kupalarını bizzat takdim ederek tebriklerini iletti.

Altın madalyanın sahibi oldular

Şampiyonada madalya kürsüsüne çıkan isimler ise sıkletlerine göre belirlendi. 72 kilogramda Salih Yusuf Yazıcı ve 97 kilogramda Emir Ömer Bozbağ rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu. 67 kilogramda mücadele eden Ömer Altaş gümüş madalyayı boynuna takarken; 55 kilogramda Denizhan Ogun, 60 kilogramda Furkan Öden, 77 kilogramda Alkan Akar ve 130 kilogramda Üzeyir Ayberk Bostan bronz madalya elde ederek takımın şampiyonluğuna kritik katkı sağladılar.