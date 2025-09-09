12 Dev Adam", bugün yarı finale yükselmek için TSİ 17.00’de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İlk 5'imiz belli oldu

12 Dev Adam'ın Polonya karşısında ilk 5'i belli oldu

Şehmus Hazer, Shane Larkin, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün

Galip Gelirsek Rakibimiz Belli Olacak

Ay-yıldızlılar, bu önemli maçı kazanması halinde yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Litvanya ve Yunanistan arasındaki çeyrek final mücadelesi ise bugün TSİ 21.00’de oynanacak.

Çeyrek Final Programı

EuroBasket 2025’in çeyrek final programı şu şekilde:

Bugün, 17.00: Türkiye – Polonya

Bugün, 21.00: Litvanya – Yunanistan

Yarın (Çarşamba), 17.00: Finlandiya – Gürcistan

Yarın (Çarşamba), 21.00: Almanya – Slovenya