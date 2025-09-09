12 Dev Adam", bugün yarı finale yükselmek için TSİ 17.00’de Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İlk 5'imiz belli oldu
12 Dev Adam'ın Polonya karşısında ilk 5'i belli oldu
Şehmus Hazer, Shane Larkin, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün
Galip Gelirsek Rakibimiz Belli Olacak
Ay-yıldızlılar, bu önemli maçı kazanması halinde yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Litvanya ve Yunanistan arasındaki çeyrek final mücadelesi ise bugün TSİ 21.00’de oynanacak.
Çeyrek Final Programı
EuroBasket 2025’in çeyrek final programı şu şekilde:
-
Bugün, 17.00: Türkiye – Polonya
-
Bugün, 21.00: Litvanya – Yunanistan
-
Yarın (Çarşamba), 17.00: Finlandiya – Gürcistan
-
Yarın (Çarşamba), 21.00: Almanya – Slovenya