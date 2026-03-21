Türkiye, curling branşında tarihinin en parlak sayfalarından birini Kanada'da yazdı. Calgary kentinde düzenlenen ve toplam 13 ülkenin kıyasıya mücadele ettiği Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı ekibimiz, organizasyonu 5. sırada tamamlayarak bugüne kadarki en yüksek derecesine imza attı.

İlk kez play-off turuna kalma başarısı gösterdi

Dilşat Yıldız'ın kaptanlığında; Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve Melisa Cömert’ten oluşan milli kadro, turnuva boyunca sergilediği performansla devleşti. Grup aşamasında çıktığı 12 karşılaşmanın 7’sini kazanan milliler; Norveç, İskoçya, ABD, Japonya, Danimarka, Avustralya ve İtalya gibi güçlü rakiplerini dize getirmeyi başardı. Kanada, İsviçre, Güney Kore, Çin ve İsveç karşısında alınan mağlubiyetlere rağmen grup etabını 6. sırada bitiren Türkiye, ilk kez play-off turuna kalma başarısı göstererek önemli bir eşiği daha atladı.

Yarı finale yükselme mücadelesinde Japonya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, çekişmeli geçen müsabakayı 7-5 kaybederek turnuvaya veda etti. Bu sonuçla Güney Kore ile beşincilik koltuğunu paylaşan Türkiye, dünya klasmanında ulaştığı bu seviyeyle curling sporunda yükselen bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu.