Son Mühür- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 3. Lig’de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor’u antrenmanında ziyaret ederek futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Başkan Ergin, ziyaret sırasında yenilenen tesisleri de inceleyerek kulübün gelişimine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Ayvalıkgücü Belediyespor’a duydukları güveni dile getiren Ergin, “Başarılarıyla bizleri her zaman gururlandıran futbolcu kardeşlerimize ve teknik ekibimize yürekten başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.