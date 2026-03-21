Bundesliga'da geçirdiği sezonlarda gol krallığı yarışının ön sıralarında mücadele eden Marmoush, Ocak 2025'te yaklaşık 59 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester City'ye imza attı. Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri olan forvet, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda da önemli katkılar sağladı.

Omar Marmoush'un hayatı ve kariyeri

Omar Halid Muhammed Abdüsselam Marmuş, 7 Şubat 1999'da Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya geldi. 1,83 metre boyundaki forvet, sağ ayaklı bir oyuncu. Mısır vatandaşlığının yanı sıra ailesi üzerinden Kanada vatandaşlığı da bulunan Marmoush, Kahire'nin Maadi semtinde büyüdü.

Futbol kariyerine Vadi Dicle (Wadi Degla) altyapısında başlayan Marmoush, 2016'da henüz 17 yaşındayken Mısır liginde profesyonel kariyerine adım attı. 2017'de Almanya'ya geçerek Wolfsburg'un ikinci takımına katıldı ve Avrupa macerasını başlattı.

Kulüp kariyeri ve transfer geçmişi

Marmoush'un kariyer yolculuğu şöyle şekillendi: Vadi Dicle'de (2016-2017) profesyonel futbola başladı. Wolfsburg II (2017-2020) ve ardından Wolfsburg A takımında (2020-2023) forma giydi. Bu süreçte St. Pauli (2021) ve Stuttgart'a (2021-2022) kiralık olarak gönderildi. Stuttgart'taki döneminde Bundesliga'nın en yetenekli genç oyuncusu ödülünü birden fazla kez kazandı.

2023'te Eintracht Frankfurt'a transfer olan Marmoush, burada kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. 2024-25 sezonunun ilk yarısında 15 golle Bundesliga'nın en golcü ikinci ismi olarak kulübünün tarihindeki ilk yarı gol rekorunu kırdı.

Ocak 2025'te Manchester City ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Marmoush, Chelsea'ye karşı oynanan ilk maçında sahaya çıktı. Şubat 2025'te Newcastle United karşısında hat-trick yaparak City taraftarlarının gönlünü kazandı.

Milli takım kariyeri ve güncel istatistikler

Mısır Milli Takımı formasıyla 45'ten fazla maça çıkan Marmoush, bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 3 asist yaptı. 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda iki gol kaydederek Mısır'ın yarı finale yükselmesine önemli katkı sağladı.

2025-26 Premier League sezonunda Manchester City formasıyla 17 maçta 1 gol ve 3 asist üreten Marmoush, takımın hücum hattındaki önemli isimlerden biri olmaya devam ediyor. Piyasa değeri 78,5 milyon euro olarak belirlenen oyuncunun City ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.