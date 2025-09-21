Son Mühür- CHP'nin son iki yılda biri Tüzük kurultayı olmak üzre dördüncü kez sandık başına gideceği 22.Olağanüstü kurultayı başladı. Divan başkanlığına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

Murat Emir konuşmasında ''CHP birdir, bütündür. Bizi yasaklarla durduramazsınız'' mesajı verdi.



CHP'de kurultay salonundan öne çıkan notlar...



- Hikmet Çetinkaya ve Murat Karayalçın'a koltuk ayrıldığı görülürken kurultaya katılmayacağı daha önceden belli olan Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı.

- Mahkeme kararıyla delegelikleri düşürülen İstanbul'un 196 delegesi dışında, MYK, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de oy kullanmayacak.

- 6 Nisan kurultayında başvurusu beş dakika gerekçesiyle kabul edilmeyen Berhan Şimşek'in bu kurultayda genel başkanlığa aday olması beklenmiyor.

- Özgür Özel'in tek genel başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

- Özgür Özel, kurultayın yapılacağı Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'ne Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'yle giriş yaptı.



-Blok listeyle gidilecek seçim öncesi CHP kurultaylarının coşkulu havası gözlenmiyor.

- Özgür Özel, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın ortasında kendisine ayrılan koltuğa oturdu.

-Özgür Özel'in Parti Meclisi ve YDK için listesi merakla bekleniyor. Beklenti, listenin değişmemesi yönünde.