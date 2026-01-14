Yeni transferin sakatlığı, sarı-lacivertli kulübün kadro planlamasını doğrudan etkiliyor. Özellikle Samsunspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba'nın yokluğu, teknik direktör Jose Mourinho için önemli bir eksiklik anlamına geliyor.

Maçta neler yaşandı?

Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beyoğlu Yeniçarşıspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de kötü haber erken geldi. İlk on birde forma giyen Anthony Musaba, müsabakanın 18. dakikasında kendini yere bıraktı. Hakem Turgut Doman, sahaya sağlık ekiplerini davet etti ve gerekli müdahale yapıldı.

Yapılan tedavinin ardından bir süre daha oyunda kalmayı deneyen genç yıldız, ağrılarının artması üzerine 22. dakikada kenara değişiklik işareti yaptı. Teknik heyetle kısa bir görüşme yapan Musaba, karşılaşmanın 23. dakikasında oyundan tamamen çıkmak zorunda kaldı. Yerine milli futbolcu Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Oyundan çıkarken üzgün olduğu gözlemlenen Musaba, doğrudan sağlık ekibine teslim edildi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı iki maçta iki asist yapan oyuncunun bu sakatlığı, sarı-lacivertli taraftarların moralini bozdu.

Sakatlığın detayları henüz netleşmedi

Fenerbahçe cephesinden Musaba'nın sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Kulüp, oyuncunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontroller sonrası netlik kazanacağını belirtti. Bu süreçte, sakatlığın türü ve ciddiyeti hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

Futbol dünyasında sakatlıkların iyileşme süreleri, sakatlığın türüne ve oyuncunun fiziksel durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Musaba'nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı, yapılacak testler ve görüntülemeler sonrasında belirlenecek.

Fenerbahçe'nin kadro planlaması

Musaba'nın yokluğunda Fenerbahçe, önümüzdeki kritik maçlarda alternatif planlar üzerinde çalışıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncunun sakatlık sürecine göre kadro rotasyonunu ayarlaması bekleniyor. Sarı-lacivertli takımın geniş kadro yapısı, bu tür durumlar için avantaj sağlıyor.

Takımın diğer kanat oyuncuları, Musaba'nın yokluğunda daha fazla sorumluluk almaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin hem ligde hem de kupada devam eden mücadelesinde, her oyuncunun katkısı büyük önem taşıyor.

Musaba'nın sağlık durumu ve dönüş tarihi hakkında kulüpten yapılacak resmi açıklamalar, taraftarlar ve spor medyası tarafından yakından takip ediliyor.