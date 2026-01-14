TFF'nin resmi açıklamasına göre ara transfer dönemi 2 Ocak 2026'da başladı. Başlangıçta 10 Şubat olarak planlanan bitiş tarihi, yapılan güncellemeyle 6 Şubat 2026 Cuma günü olarak belirlendi. Bu tarih değişikliği, kulüplerin transfer stratejilerini yeniden şekillendirmesine neden oldu.

Transfer dönemi neden önemli?

Ara transfer dönemi, kulüplerin sezon başında oluşan eksiklikleri gidermesi için kritik bir fırsat sunuyor. Teknik direktör değişiklikleri sonrası oyun sistemine uygun futbolcuları takıma kazandırmak, sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini artırmak ve lig hedeflerine yönelik takviyeler yapmak bu dönemin öncelikli amaçları arasında.

Özellikle şampiyonluk yarışındaki takımlar, hücum ve savunma hatlarına yaptıkları transferlerle dikkat çekiyor. Küme düşme hattındaki ekipler ise kalmak için son kozlarını oynuyor.

Süper Lig sezonu nasıl ilerliyor?

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 19-22 Aralık 2025 tarihlerinde tamamlandı. Devre arası tatilinin ardından ligin ikinci yarısı 16-19 Ocak 2026 tarihleri arasında başladı. Sezon ise 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Ara transfer dönemi, ligin ikinci yarısı başladıktan sonra da birkaç hafta daha devam ediyor. Bu durum, kulüplerin sezonun gidişatını görerek stratejik kararlar almasına imkan tanıyor.

Hangi transferler dikkat çekti?

2026 ara transfer döneminde birçok yıldız oyuncu el değiştirdi. Süper Lig kulüpleri hem yerli hem yabancı oyuncular için yoğun pazarlık süreçleri yürüttü. Teknik direktörlerin istekleri doğrultusunda yapılan takviyeler ve genç yeteneklerin takımlara katılması, transfer gündemini hareketlendirdi.

Özellikle şampiyonluk yarışındaki kulüpler, kadro derinliğini artırmak için önemli yatırımlar yaptı. 6 Şubat tarihine kadar kulüpler son hamlelerini yapmaya devam edecek.

FIFA kuralları ne diyor?

FIFA'nın transfer kurallarına göre her ülkenin futbol federasyonu, yıl içinde iki transfer dönemi belirleyebilir. TFF de bu hakkı kullanarak yaz ve kış transfer dönemlerini ilan ediyor. Kış transfer dönemi, 6 Şubat 2026 tarihinde resmen kapanacak.