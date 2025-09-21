Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde kongre üyeleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında kurulan alanda oylarını kullanmaya devam ediyor. Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş da erken saatlerde oy kullanma alanına geldi. Kongre üyeleriyle sıcak sohbetler eden ve fotoğraf çektiren Yandaş, daha sonra sandığa gelerek tercihini yaptı. Yandaş'ın sandık başına gelmesi, genel kurul üyeleri arasında yoğun ilgiyle karşılandı.

Genel Kurulda Kritik Gün

Fenerbahçe camiası için büyük önem taşıyan genel kurulda oy verme süreci tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlar ve kongre üyeleri, yeni başkanlarını ve yönetimini belirlemek için oy kullanma işlemine katılıyor.