Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın ikinci gününde oy verme işlemleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yanında bulunan Kenan Evren Lisesi arazisinde devam ediyor.

Başkan Ali Koç, oy kullanma alanına gelerek kongre üyeleriyle bir araya geldi. Üyeler, Koç’a yoğun ilgi gösterirken, fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

Koç, alana gelen kongre üyelerini karşıladı ve bir süre sohbet ederek, seçim sürecine katılım gösteren üyelerle etkileşimde bulundu.