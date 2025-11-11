Son Mühür - Türk futbolunda haftalardır gündemi meşgul eden bahis skandalı giderek derinleşiyor. Hakemler ve futbolcuların ardından, bu kez teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler de soruşturma kapsamına alındı.
İnceleme altına alındılar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, hakemler ve futbolcuların ardından teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler de inceleme altına alındı. TFF, bahis oynadığı veya bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen isimleri kısa süre içinde açıklayacak. Bu kişiler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek.
PFDK'ya sevk edildiler
Geçtiğimiz günlerde açıklanan ilk etapta, 27’si Süper Lig’den olmak üzere 1024 futbolcu, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK’ya sevk edilmişti. Soruşturmanın son 5 yılı kapsadığı ve sadece futbolcuları değil, teknik ekipler ve kulüp yöneticilerini de kapsadığı öğrenildi. Türk futbolunda bugüne kadar görülmemiş boyutlara ulaşan bu soruşturma, “temiz eller operasyonu” olarak adlandırılmaya başlandı. TFF, gerekirse liglerdeki maçları erteleyebileceğini belirtirken, şimdilik Süper Lig’de bir risk olmadığını duyurdu.