Son Mühür - Türk futbolunda haftalardır gündemi meşgul eden bahis skandalı giderek derinleşiyor. Hakemler ve futbolcuların ardından, bu kez teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler de soruşturma kapsamına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, hakemler ve futbolcuların ardından teknik direktörler, kulüp başkanları ve menajerler de inceleme altına alındı. TFF, bahis oynadığı veya bahis faaliyetlerine karıştığı belirlenen isimleri kısa süre içinde açıklayacak. Bu kişiler, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek.

PFDK'ya sevk edildiler