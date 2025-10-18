Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulübün simge mekânlarından Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve çok sayıda divan üyesi katıldı.

ESKİ BAŞKANLAR AYNI SALONDA

Sarı-lacivertli camianın önemli isimleri de toplantıda bir araya geldi. Kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra aynı salonda yer alarak dikkat çekti.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündemde, kulübün güncel mali durumu, sportif faaliyetleri ve ileriye dönük planlamalar yer alıyor. Fenerbahçe camiası, bu toplantının özellikle birlik ve beraberlik mesajlarının öne çıkacağı bir buluşma olmasını bekliyor