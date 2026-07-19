Son Mühür- Miami Stadyumu'nda oynanan mücadele hızlı başlayan İngiltere üst üste bulduğu gollerle soyunma odasına 4-0'lık skorla girdi.

İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Fransa, 58 yıl sonra oynadığı bir maçta ilk devrede kalesinde 4 gol gördü.

Karşılaşmanın ikinci devresinde ise bu kez Fransa rüzgarı vardı. Kylian Mbappe liderliğindeki Horozlar skoru 4-3'e kadar taşımayı başardı.

Geri adım atmayan ve sahada yeniden ipleri eline alan İngiltere sahadan 6-4 gibi fantastik bir skorla galip ayrılan ve FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazanan taraf oldu.

Arsenal'in yıldızı devrede...



İngiltere'nin gollerini Bukayo Saka (3), Jude Bellingham, Declan Rıce ve Tyler Konsa, Fransa'nın gollerini ise Kylian Mbappe (2), Bradley Barcola ve Ousmane Dembele kaydetti.

Daha önce 1990'da İtalya'ya 2-1 ve 2018'de Belçika'y 2-0 mağlup olan İngiltere bu kez şanssızlık zincirini kırmayı başardı.

1966'dan bu yana hasret...



Futbolun doğduğu toprakların Dünya Kupası hasreti 1966^dan bu yana devam ediyor.

İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

