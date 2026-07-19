Son Mühür'e açıkladı, tarihe geçti! Deniz Kayadelen'den kutuplarda tarihi rekor
Son Mühür'e açıkladı, tarihe geçti! Deniz Kayadelen'den kutuplarda tarihi rekor
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Son Mühür- Miami Stadyumu'nda oynanan mücadele hızlı başlayan İngiltere üst üste bulduğu gollerle soyunma odasına 4-0'lık skorla girdi.
İngiltere karşısında ilk yarıyı 4-0 geride tamamlayan Fransa, 58 yıl sonra oynadığı bir maçta ilk devrede kalesinde 4 gol gördü.
Karşılaşmanın ikinci devresinde ise bu kez Fransa rüzgarı vardı. Kylian Mbappe liderliğindeki Horozlar skoru 4-3'e kadar taşımayı başardı.
Geri adım atmayan ve sahada yeniden ipleri eline alan İngiltere sahadan 6-4 gibi fantastik bir skorla galip ayrılan ve FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazanan taraf oldu.

İngiltere 6- Fransa 4

Arsenal'in yıldızı devrede...


İngiltere'nin gollerini Bukayo Saka (3), Jude Bellingham, Declan Rıce ve Tyler Konsa, Fransa'nın gollerini ise Kylian Mbappe (2), Bradley Barcola ve Ousmane Dembele kaydetti.
Daha önce 1990'da İtalya'ya 2-1 ve 2018'de Belçika'y 2-0 mağlup olan İngiltere bu kez şanssızlık zincirini kırmayı başardı.

Mbappe

1966'dan bu yana hasret...


Futbolun doğduğu toprakların Dünya Kupası hasreti 1966^dan bu yana devam ediyor.
İngiltere'nin Fransa'yı 6-4 mağlup ettiği mücadele, Dünya Kupası tarihinin en gollü geçen 3'üncülük maçı oldu.

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı