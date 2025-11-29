Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sezonun en önemli karşılaşmalarından biri oynanacak. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı Kadıköy’de ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, derbiden üç puanla ayrılması halinde ezeli rakibini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturacak.

Saran yönetiminden önemli toplantı

Galatasaray derbisi öncesi Samandıra’da hareketli saatler yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran önderliğinde yapılan yönetim kurulu toplantısında takımın motivasyonunun en üst seviyeye çıkarılması adına özel bir planlama yapıldı.

Galibiyete özel prim açıklanacak

A Spor’un aktardığı kulis bilgilerine göre Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray karşılaşmasının kazanılması halinde futbolculara yüksek tutarda özel bir prim verileceğini takıma iletti. Bu adımın hem moral artırmak hem de derbinin önemini vurgulamak amacıyla alındığı belirtiliyor.

Sezonun kırılma maçı olarak görülüyor

Hem liderlik yarışında hem de psikolojik üstünlük açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, Fenerbahçe cephesinde sezonun kırılma noktalarından biri olarak değerlendiriliyor. Teknik heyet ve yönetim, taraftarla birlikte büyük bir kenetlenme atmosferi yaratmayı hedefliyor.