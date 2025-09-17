TFF 1. Lig ekiplerinden Sarıyer Spor Kulübü, kötü gidişatı durdurmak için teknik direktörlük görevinde değişikliğe gitti. Geride kalan 5 haftada yalnızca 1 puan toplayan İstanbul temsilcisinde, Şenol Can’ın yerine Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Vural getirildi.

Kulüpten resmi açıklama

Sarıyer Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz Vural’ın yeniden göreve başladığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer’imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer’e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz.”

İlk maç Pendikspor’a karşı

Sarıyer, Yılmaz Vural yönetimindeki ilk sınavını 21 Eylül Pazar günü verecek. Ligin 6. haftasında oynanacak karşılaşmada Sarıyer, kendi sahasında Pendikspor’u ağırlayacak.

Yılmaz Vural yeniden Sarıyer’de

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden biri olan 72 yaşındaki Yılmaz Vural, kariyerinde ikinci kez Sarıyer’in başına geçti. Vural, 1996-1997 sezonunda da Sarıyer’i çalıştırmış ve 21 maçta takımın başında yer almıştı.

Yeni dönemde hedef: Çıkışa geçmek

Ligde zor günler geçiren Sarıyer, deneyimli teknik adamın gelişiyle çıkış yakalamayı hedefliyor. Taraftarlar, saha kenarındaki enerjisiyle bilinen Yılmaz Vural’ın takıma yeniden ivme kazandırmasını umut ediyor.