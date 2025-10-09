Son Mühür- UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Feyenoord rövanş maçında istenmeyen olaylar yaşandı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, üç Fenerbahçe taraftarı tribünlerden bir beton sütunu sökerek deplasman tribününe fırlattı.

Atılan cismin, o sırada polise ihbarda bulunmaya hazırlanan bir Feyenoord taraftarının başına isabet ettiği bildirildi.

Ağır yaralı taraftar hastaneye kaldırıldı

Kafasına darbe alan Feyenoord taraftarı olay yerinde bilincini kaybetti. Hollandalı kaynaklara göre, taraftar şiddetli beyin sarsıntısı geçirdi ve kolunda kırık meydana geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan taraftarın iki ay boyunca çalışamadığı, halen parlak ışıklara dayanamadığı ve şiddetli baş ağrıları çektiği aktarıldı.

Polis üç taraftarı arıyor

Olayın ardından yabancı maddeyi tribüne fırlattığı belirlenen üç Fenerbahçe taraftarının maç esnasında gözaltına alınmadığı bildirildi. Emniyet güçlerinin teknik takibi sürdürdüğü, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Hollanda basını yeni görüntüleri paylaştı

Hollanda televizyonlarında olay anına ilişkin yeni bir video yayınlandı. Görüntülerde, Fenerbahçe tribünlerinden deplasman bölümüne doğru ağır bir cismin fırlatıldığı anlar yer aldı. Haberde, söz konusu üç taraftarın “cinayete teşebbüs” suçlamasıyla arandığı ifade edildi.

UEFA’dan olaya ilişkin açıklama bekleniyor

Olayın yankıları hem Türkiye’de hem de Hollanda’da sürerken, UEFA’nın güvenlik raporunu incelediği ve disiplin süreci başlatabileceği öne sürüldü. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.