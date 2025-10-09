Son Mühür- Yeni düzenleme, hem mevcut kredi kartı borçlarını hem de daha önce yapılandırılmış olan borçları kapsıyor. Aylık taksit ödemeleri, kartın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek. Bu sayede borçluların ödemelerini daha kontrollü biçimde yapmaları hedefleniyor.

Limit artışı için yüzde 50 borç ödeme şartı

Yapılandırmadan faydalanan vatandaşlar, borçlarının en az yüzde 50’sini ödemeden kredi kartı limitlerini artıramayacak. Bankacılık düzenlemesiyle, bireysel borç sarmalının önüne geçilmesi ve hanehalkı borçluluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye’de hanehalkı borçlanma oranı yüzde 40’ı aşarken, kredi kartı kullanımında tarihi rekorlar kırılıyor. Uzmanlar, özellikle düşük gelirli vatandaşların yalnızca asgari tutarı ödeyerek borç döngüsünden çıkamadığına dikkat çekiyor.

Bankalardan faiz sabitleme ve teminat şartı

Bazı bankalar, yapılandırma başvurularında 48 aya kadar sabit faizli ödeme planları sunarken, yüksek tutarlı borçlarda ek teminat isteyebiliyor. Bankacılık kaynakları, en yoğun başvuruların İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden geldiğini ve ortalama yapılandırılan borç tutarının 120 bin TL civarında olduğunu belirtiyor.

“Yapılandırma geçici bir nefes”

Ekonomi danışmanları, bu uygulamanın vatandaşlara kısa vadede nefes aldıracağını ancak uzun vadeli çözüm için harcama alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre, gelir-gider dengesinin yeniden planlanmaması durumunda, borç döngüsü birkaç ay içinde tekrar başlayabilir.

Başvurular yarın mesai bitiminde sona eriyor

Vatandaşlar, yapılandırma başvurularını bankaların şubelerinden veya dijital bankacılık kanalları üzerinden yarın mesai bitimine kadar yapabilecek. Başvurunun ardından onaylanan planlarda, ilk taksit ödemesinin zamanında yapılması büyük önem taşıyor.

Yeni düzenlemeye göre, borcun yarısı ödenmeden yeni kredi kartı başvurusu yapılamayacak ve mevcut kart limitleri artırılamayacak.