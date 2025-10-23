UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Almanya ekibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup ederek Avrupa’da çıkışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini elde etti.

Maçın tek golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldururken, karşılaşmanın tek golü Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Milli futbolcu, karşılaşmanın 34. dakikasında kazanılan penaltı atışında topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Stuttgart’ın kalan dakikalardaki baskısı sonuç vermeyince, sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe 6 puana yükseldi

Bu galibiyetle üst üste ikinci Avrupa Ligi zaferini elde eden Fenerbahçe, puanını 6’ya çıkararak grupta iddiasını güçlendirdi.

İlk 11'ler!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Stiller, Atakan Karazor, Bouanani, Tomas, Mittelstädt, El Khannouss