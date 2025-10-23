Fenerbahçe'nin sezon öncesi yaptığı transferler arasında en fazla dikkat çeken isimlerden biri Dorgeles Nene oldu. Henüz genç yaşına rağmen Avrupa futbolunda kısa sürede adını duyurdu. Sahadaki etkileyici performansı ve hücumdaki dinamizmiyle taraftarların yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle hazırlık maçlarında gösterdiği oyunla sosyal medyada gündeme geldi. Son günlerde futbolseverler, Nene'nin geçmişini ve kariyer yolculuğunu merak etmeye başladı.

Dorgeles Nene, atletizmi ve hücumda gösterdiği zengin repertuarıyla teknik ekibin elini güçlendiriyor. Hem sol kanat hem de sağ kanat, forvet arkası gibi farklı pozisyonlarda görev alabilen Nene, Fenerbahçe'nin hücum hattında çeşitlilik sağlıyor. Avrupa futbolunun genç yeteneklerine yönelik ilgisi sürerken, Nene'nin potansiyeli yakından takip ediliyor.

Dorgeles Nene kimdir?

Malili futbolcu Dorgeles Nene, 23 Aralık 2002'de doğdu ve profesyonel futbol hayatına Afrika'nın genç yetenek havuzlarından Mali'de başladı. Henüz 22 yaşında olan Nene, ülkesinin önde gelen futbol okullarından FC Guidars ve JMG Academy Bamako gibi akademilerde gelişim gösterdi. Bu akademiler, Afrika futbolunda yeni yıldızların yetişmesinde önemli bir rol oynuyor.

Kariyeri ve transfer süreci

Nene, performansı ile Avrupa'nın futbol radarına 2021'de girdi ve Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg tarafından transfer edildi. Salzburg'un genç yeteneklere yatırım yapan futbol modelinde kendine yer buldu. Avrupa'daki tecrübesini pekiştirmek üzere FC Liefering ve SV Ried gibi takımlarda forma giydi. Bu kulüplerdeki istikrarlı performansı, Avrupa'daki büyük takımlar tarafından yakından izlendi.

2024-2025 sezonu öncesinde Fenerbahçe, Nene'yi transfer ederek önemli bir hamle yaptı. Kulübün genç futbolcuya 18 milyon euro bonservis bedeli ödediği bilgisi, transfer piyasasında yankı uyandırdı. Böylece Nene, Fenerbahçe'nin tarihindeki en yüksek bonservisli transferlerden biri olarak tarihe geçti.

Hangi mevkilerde oynuyor?

Dorgeles Nene'nin esas mevkisi sol kanat. Bununla birlikte sağ kanat, forvet arkası ve ileri uç pozisyonlarında da oynayabiliyor. Hızı, birebirde çalım yeteneği ve ani yön değişimleriyle savunmaların dengesini bozuyor. Takım oyununa katkı sağlayan tarzı ve farklı pozisyonlarda görev alabilmesi, teknik direktörün rotasyon seçeneklerini artırıyor. Fenerbahçe, lig ve Avrupa kupası maçlarında Nene'yi farklı bölgelerde kullanmayı hedefliyor.

Nene'nin sahada olgun bir futbol karakteri sergilemesi, taraftarların ilgisini daha da artırıyor. Özellikle genç yaşında bu olgunluğu göstermesi sosyal medyada övgüyle karşılanıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Dorgeles Nene'nin sarı-lacivertli formayla uzun yıllar başarılı olmasına yüksek ihtimal gözüyle bakıyor.