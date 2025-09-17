Son Mühür - Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde, mevcut başkan Ali Koç ile aday Sadettin Saran’ın yönetim kurulu listeleri netlik kazandı.

Liste değişti

Başkan Ali Koç’un açıkladığı yeni yönetim kurulu listesinde, hayatını kaybeden Mehmet Dereli’nin yanı sıra Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen bulunmuyor. Daha önce görev alıp yönetimden ayrılan Ömer Temelli ise listeye yeniden dahil edildi. Yeni listede ayrıca Nezih Barut, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin ve Muzaffer Kerem Ersoy gibi isimler de yer aldı.

Sadettin Saran'ın listesi

Başkan adaylarından Sadettin Saran da seçim öncesinde yönetim kurulu listesini resmi olarak açıkladı. Fenerbahçe'deki önemli başkanlık seçimi ise 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.