Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Mücadele boyunca tempoyu elinde tutan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki baskın oyunuyla üç puanı hanesine yazdırdı.

Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, hem yayıncı kuruluşa hem de basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi.

“Devrede özel bir konuşmaya gerek yoktu”

beIN SPORTS’a konuşan Tedesco, devre arasında oyuncularına yalnızca sakin kalmaları gerektiğini söylediğini ifade etti:

“Özel bir şey söylemedim. Oyuna inanmalarını, panik yapmamalarını istedim. Bu galibiyet tamamen takımın enerjisiyle geldi. İlk oyuncudan son oyuncuya kadar herkes aynı değerde. Sahaya sadece 11 kişi sürebiliyorum ama imkân olsa hepsini oynatırım. Bugünkü skor kalite farkımızın göstergesi.”

Galatasaray maçını konuşmadı: “Aklım Ferencvaros’ta”

Tedesco, yaklaşan Galatasaray derbisiyle ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı:

“Bu akşam derbiyi konuşmak istemiyorum. Bir saat önce zorlu bir maç oynadık. Önümüzde Ferencvaros karşılaşması var. Odak noktam tamamen o maç.”

“Rizespor güçlü bir takım, çevirmek için çok enerji harcadık”

Basın toplantısında açıklamalarını detaylandıran Tedesco, Rizespor’un oyun kalitesine dikkat çekti:

“İyi futbol oynayan güçlü bir takıma karşı oynadık. Teknik direktörleri takımı çok iyi hazırlamış. Maçı çevirebilmek için gerçekten çok fazla enerji sarf ettik.”

“Bir golle maç dönerdi, oyuncular inandı ve çevirdi”

Devre arasında oyuncularıyla özgüven konuşması yaptığını belirten Tedesco:

“Bir gol atarsak çevireceğimize inanmamız gerektiğini söyledim. Takım bunu ikinci yarıda sahaya müthiş şekilde yansıttı. Bu galibiyet tüm takımın ortak emeği. Oyuncularımdaki enerji beni çok mutlu ediyor.”

“Rizespor’un merkez gücü çok değerli”

Rakip analizine ilişkin yorumlarında Tedesco, Rizespor’un özellikle merkez oyununa dikkat çekti:

“Papanikolaou sürekli top isteyen bir 6 numara. 2 ve 8 numaraları da değerli oyuncular. Forvet hattı hem bağlantı kuruyor hem arkaya koşu tehdidi yaratıyor. Bu yüzden çok hazırlıklıydık ama maçın içindeki duygu her zaman farklıdır.”