Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemlerine yönelik yürütülen disiplin soruşturmalarına ilişkin önemli verileri kamuoyuyla paylaştı. Kurul, son 5 yıl içerisinde Süper Lig dışındaki profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce antrenör hakkında yaptırım uygulandığını açıkladı.

45 gün ile 12 ay arasında değişen cezalar

PFDK tarafından yapılan değerlendirmeye göre, bahis eylemi nedeniyle sevk edilen ve disiplin ihlali tespit edilen toplam 314 antrenöre, 45 gün ile 12 ay arasında değişen sürelerle hak mahrumiyeti cezası verildi. Cezaların, ihlalin niteliği ve dosya kapsamına göre belirlendiği belirtildi.

11 antrenöre ceza verilmedi

Kurulun aldığı kararlara göre, haklarında inceleme yapılan 11 antrenör için “ceza tayinine yer olmadığına” hükmedildi. Bu antrenörler hakkında disiplin ihlali oluşmadığı veya yeterli delil bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi.

Bir dosyada süreç devam ediyor

PFDK, bahis eylemi kapsamında incelenen dosyalardan biriyle ilgili ise kararını erteleme yoluna gitti. Buna göre, 1 antrenör hakkında incelemenin sürdüğü ve mevcut idari tedbirin devam etmesine karar verildi.

Disiplin vurgusu: Futbolda sıfır tolerans

TFF ve PFDK’nın son yıllarda bahisle mücadele konusunda daha sıkı bir disiplin politikası izlediği değerlendirilirken, alınan kararların futbolun güvenilirliğini ve sportif rekabetin adilliğini korumaya yönelik olduğu vurgulandı. Yetkililer, benzer ihlallerde disiplin yaptırımlarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtiyor.