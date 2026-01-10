Son Mühür - Ara transfer dönemine Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferleriyle hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, hedefini daha da büyüttü. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isim olarak Ademola Lookman ön plana çıktı.

İtalyan basınından Sport Mediaset’te yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, Lookman’ın menajeriyle yaptığı görüşmelerde önemli yol kat etti. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı futbolcuya yıllık net 9 milyon euro maaş teklif ettiği ve tarafların prensipte anlaşmaya vardığı aktarıldı. Transferde bir sonraki aşamanın Atalanta ile bonservis görüşmeleri olduğu belirtilirken, Çizme basını Fenerbahçe’nin Lookman için 40 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığını yazdı. Haberde, Atalanta’nın bu teklifi değerlendireceği ve transferin en geç önümüzdeki hafta olumlu sonuçlanabileceği ifade edildi.

16 maçta 4 gol