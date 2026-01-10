Denis Lemi Zakaria Lako Lado, 20 Kasım 1996 tarihinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde dünyaya geldi. Kongo asıllı İsviçreli milli futbolcu, kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco formasıyla sürdürüyor. Hem defansif orta saha hem de merkez orta saha pozisyonlarında görev alabilen başarılı futbolcu, İsviçre Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alıyor.

Denis Zakaria kimdir? Futbol kariyeri

Denis Zakaria, profesyonel futbol kariyerine 2014 yılında İsviçre'nin köklü kulüplerinden Servette'te başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çeken Zakaria, kısa sürede orta sahadaki enerjisi ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıktı. Servette'teki başarılı performansının ardından Young Boys kulübüne transfer oldu.

Young Boys formasıyla İsviçre Süper Ligi'nde istikrarlı bir grafik çizen futbolcu, burada sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Özellikle top kapma becerisi, fiziksel üstünlüğü ve savunma yönüyle öne çıkan Zakaria, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Avrupa'daki serüveni

Borussia Mönchengladbach'ta Avrupa futboluna uyum sağlayan Zakaria, Bundesliga'da orta sahadaki etkili oyunuyla adından söz ettirdi. Almanya'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin dikkatini çeken yıldız futbolcu, daha sonra farklı Avrupa liglerinde de forma giydi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, kariyerine şu anda Monaco takımında devam ederek Ligue 1'de mücadele etmeyi sürdürüyor. Fizik gücü, savunma katkısı ve oyun içindeki dinamizmiyle tanınan Zakaria, takımının vazgeçilmez isimlerinden biri konumunda bulunuyor.

Milli takım kariyeri

Denis Zakaria, İsviçre Milli Takımı formasını da başarıyla taşıyor. A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan futbolcu, uluslararası arenada da ülkesini temsil ediyor. 28 yaşındaki yıldız, kariyerinin en verimli dönemini yaşamaya devam ediyor.