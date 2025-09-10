Son Mühür - Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta son yıllarda teknik direktör istikrarı yakalanamazken, her iki kulüp de 2000 yılından bu yana 23 farklı teknik direktörle çalıştı. Son 25 yılda geçici antrenörler hariç 23’er teknik adamla sözleşme imzalayan iki takımda, Fenerbahçe’de Zeki Murat Göle üç farklı dönemde geçici olarak görev alırken, Beşiktaş’ta da Serdar Topraktepe yine üç kez geçici teknik direktörlük yaptı.

Geçici olarak görev yapan antrenörlerin süreleri hariç tutulduğunda, her iki kulüpte de 2000'li yıllarda neredeyse her yıl bir teknik direktör değişikliği yaşandığı görülüyor. 28 teknik direktör Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ardından göreve başlayan İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte, sarı-lacivertliler 2000’li yıllarda toplam 23 farklı teknik adamla 28 kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. Fenerbahçe'nin 2000'li yıllarda görev yapan teknik direktörleri ve görevde kaldıkları süreler şöyle sıralanıyor: Domenico Tedesco: 09.09.2025 / ---

Jose Mourinho: 01.07.2024 - 29.08.2025 (424 gün)

İsmail Kartal: 03.07.2023 - 30.06.2024 (363 gün)

Jorge Jesus: 01.07.2022 - 30.07.2023 (364 gün)

İsmail Kartal: 13.01.2022 - 30.06.2022 (168 gün)

Vitor Pereira: 02.07.2021 - 20.12.2021 (171 gün)

Emre Belözoğlu: 25.03.2021 - 30.06.2021 (97 gün)

Erol Bulut: 30.07.2020 - 25.03.2021 (238 gün)

Tahir Karapınar: 09.06.2020 - 03.08.2020 (55 gün)

Ersun Yanal: 14.12.2018 - 04.03.2020 (446 gün)

Erwin Koeman: 28.10.2018 - 14.12.2018 (47 gün)

Phillip Cocu: 20.07.2018 - 28.10.2018/100 gün

Aykut Kocaman: 01.07.2017 - 09.07.2018 (373 gün)

Dick Advocaat: 17.08.2016 - 30.06.2017 (317 gün)

Vitor Pereira: 01.07.2015 - 15.08.2016 (411 gün)

İsmail Kartal: 18.08.2014 - 30.06.2015 (316 gün)

Ersun Yanal: 24.07.2013 - 09.08.2014 (381 gün)

Aykut Kocaman: 09.07.2010 - 30.06.2013 (1087 gün)

Christoph Daum: 01.07.2009 - 8.07.2010 (372 gün)

Luis Aragones 01.07.2008 - 30.06.2009 (364 gün)

Zico: 04.07.2006 - 30.06.2008 (727 gün)

Christoph Daum: 01.07.2003 - 14.07.2006 (1109 gün)

Tamer Güney: 10.04.2003 - 30.06.2003 (81 gün)